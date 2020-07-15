СМИ сообщили о переносе «Бессмертного полка». Мединский им ответил
Дату проведения «Бессмертного полка» будут выбирать исходя из эпидемической ситуации в стране. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский в ответ на публикации СМИ о переносе шествия с 26 июля на 2 сентября, передают РИА «Новости».
Ранее провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля предложил президент России Владимир Путин. Он также обещал, что дату могут снова передвинуть из-за ситуации с пандемией коронавируса.
О переносе шествия уже сообщал ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы движения «Бессмертный полк России». Они сообщили, что не могут с точностью сказать, будет проводится шествие или нет, все ждут решения сверху. Дату могут утвердить уже 16 июля на заседании центрального штаба организации.
Парад, приуроченный к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, также был перенесен с 9 мая на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Его провели 24 июня. Президент объявил этот день нерабочим.