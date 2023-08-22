Общество 22 августа 2023, 11:23 СМИ сообщили о недостатке бензина в некоторых регионах «Известия»: Крым, Саратовская область столкнулись с нехваткой бензина на АЗС Freepik

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Дизель и бензин начали исчезать с заправок в некоторых регионах. Такая ситуация сложилась в Саратовской, Волгоградской, Рязанской, Астраханской областях, в Калмыкии и Крыму. Об этом написала газета «Известия».

Гендиректор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов заявил, что нехватка бензина на юге страны сложилась из-за увеличения сроков доставки топлива. По его словам, следующие из Центральной России составы с нефтепродуктами задерживаются на несколько недель. В результате появляется дефицит.

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«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля», — рассказал он.

Президент ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин также подтвердил, что дизеля нет на АЗС в южных регионах РФ. Он добавил, что на некоторых заправках клиентам объясняют отсутствие топлива якобы сломанной колонкой.