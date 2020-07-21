СМИ сообщили о госпитализации Юрия Антонова

Певцу и композитору Юрию Антонову потребовалась помощь медиков. По версии СМИ, 75-летнего артиста положили в клинику из-за проблем с ногой и прооперировали.

О госпитализации Антонова сообщил сайт РЕН ТВ. По имеющимся данным, он проходит лечение в одной из столичных больниц.

Состояние певца было таким, что потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Антонова уже перевели в обычную палату.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Юрия Антонова можно по праву назвать легендой советской эстрады. Он известен не только как певец, но и как композитор, музыкант, поэт и актер. В 1997 году артисту присвоили звание Народного артиста РФ.

Одними из наиболее популярных песен Антонова стали «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту» и «От печали до радости». За всю свою творческую жизнь он выпустил более 30 пластинок и компакт-дисков, вышедших в России и за рубежом. Их общий тираж превысил 48 миллионов экземпляров.