СМИ сообщили, что жители Карабаха укрываются от взрывов в подвалах

Уточняется, что новая волна конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за непризнанной Нагорно-Карабахской республики возникла 27 сентября. На кадрах записи с места событий видно, что укрывшиеся в подвалах люди обеспечены водой и едой.

Помимо прочего, в помещениях предусмотрены спальные места. Жители отметили, что чувствуют себя в безопасности. Они добавили, что в настоящий момент у них нет мобильной связи.