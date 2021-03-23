СМИ сообщили, что пожар в Измайловском кремле тушили мигранты. Но это не так

В Измайловском кремле опровергли сообщения СМИ о том, что субботний пожар на его территории якобы тушили своими силами, пожарные машины были списанные, а вместо спасателей с возгоранием пытались справиться гастарбайтеры. О том, что это не соответствует действительности, «360» сообщила пиар-директор Измайловского кремля Татьяна Федорова.

О том, что пожар в Измайловском кремле, который произошел 20 марта, тушили якобы своими силами, без привлечения профессиональных пожарных, во вторник сообщил Telegram-канал Baza.

«Совершенно нет. Приехала пожарная бригада. В течение буквально пяти минут локализовали задымление на территории 20 квадратных метров на первом этаже», — сообщила пиар-директор Измайловского кремля.

На сайте главка МЧС по Москве отметили, что сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1, поступило поступило в субботу, в 15:12. На место прибыли пожарные, они обнаружили возгорание на первом этаже деревянного здания.

«В 15:44 пожар локализован. Горели личные вещи, мебель, отделка на первом этаже на площади 20 квадратных метров. В 15:55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

В Сети ранее было опубликовано видео с кадрами, снятыми во время пожара.