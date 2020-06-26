СМИ: Собчак собралась снять фильм о схиигумене Сергии, отрицающем пандемию
Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на собственного корреспондента, Собчак посетила Екатеринбургскую епархию и отправилась в Среднеуральский женский монастырь. О том, что журналистка хочет снять фильм о священнике, ранее сообщил православный активист Сергей Алиев.
Екатеринбургская епархия запретила отцу Сергию проповедовать после того, как он призвал паству не бояться коронавируса и выходить на улицу во время действовавшего тогда режима строгой самоизоляции.
Священник решения начальства ослушался и продолжил публиковать в Сети свои ролики. После этого он захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», хотя сам уверяет, что не делал этого.
Теперь отец Сергий предстанет перед церковным и светским судами. Его будут судить по административной статье о фейках в интернете, распространение которых вредит людям.