СМИ: Собчак собралась снять фильм о схиигумене Сергии, отрицающем пандемию

Журналистка Ксения Собчак приехала в Екатеринбург, чтобы снять фильм о священнике отце Сергии (Николае Романове), который отрицает коронавирус. Он пошел против решений РПЦ, и 26 июня его будет судить церковный суд.

Как пишет агентство Ura.ru со ссылкой на собственного корреспондента, Собчак посетила Екатеринбургскую епархию и отправилась в Среднеуральский женский монастырь. О том, что журналистка хочет снять фильм о священнике, ранее сообщил православный активист Сергей Алиев.

Екатеринбургская епархия запретила отцу Сергию проповедовать после того, как он призвал паству не бояться коронавируса и выходить на улицу во время действовавшего тогда режима строгой самоизоляции.

Священник решения начальства ослушался и продолжил публиковать в Сети свои ролики. После этого он захватил Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», хотя сам уверяет, что не делал этого.

Теперь отец Сергий предстанет перед церковным и светским судами. Его будут судить по административной статье о фейках в интернете, распространение которых вредит людям.