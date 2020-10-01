СМИ: смотрителя кремлевского музея нашли мертвым на работе

В одном из корпусов Кремля обнаружили мертвым 58-летнего смотрителя музея. В последнее время он жаловался близким на слабость и головокружения.

Тело мужчины нашли на рабочем месте, сообщил Telegram-канал газеты «Московский комсомолец». В прошлом Андрей Мячин воевал в Афганистане и в отставку ушел в звании майора. Был награжден орденами и медалями.

На голове смотрителя обнаружили рану, уточнило ИА Nаtiоn Nеws. Однако его смерть, по имеющимся данным данным, насильственной не была и наступила из-за остановки сердца.

По версии следователей, добавил сайт mk.ru, кончина Мячина действительно не имеет отношения к криминалу. Не исключено, что у него обострились давние проблемы со здоровьем: в Афганистане мужчина подорвался на снаряде и был контужен.

Накануне вечером смотритель позвонил домой и пожаловался на головокружение, попросил жену с утра отвезти его в госпиталь. Предположительно, на работе он упал, получив смертельную травму.

После увольнения из армии Мячин окончил институт, выбрав в качестве специализации маркетинг и менеджмент, потом получил лицензию охранника. Смотрителем в Кремль он устроился два с половиной года назад.