СМИ: сменится руководство сургутского музыкально-драматического театра

Власти Югры намерены освободить Тамару Лычкатую от должности директора сургутского музыкально-драматического театра. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Отмечается, что на посту руководителя театра Лычкатую заменит Светлана Астраханцева, которая была главным балетмейстером центра досуга и творчества «Камертон» компании «Газпром трансгаз Сургут».

Сотрудникам информагентства не удалось получить оперативного комментария ни от самой Лыкатой, ни от директора регионального департамента культуры Артура Латыпова.