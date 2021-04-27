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    27 апреля 2021, 13:43

    СМИ: сменится руководство сургутского музыкально-драматического театра

    Артур Блянихов

    Власти Югры намерены освободить Тамару Лычкатую от должности директора сургутского музыкально-драматического театра. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Отмечается, что на посту руководителя театра Лычкатую заменит Светлана Астраханцева, которая была главным балетмейстером центра досуга и творчества «Камертон» компании «Газпром трансгаз Сургут».

    Сотрудникам информагентства не удалось получить оперативного комментария ни от самой Лыкатой, ни от директора регионального департамента культуры Артура Латыпова.