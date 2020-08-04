СМИ: следствие не нашло заказчика, который хотел подставить Голунова

Следователи пришли к выводу, что подбросившие наркотики журналисту Ивану Голунову полицейские действовали из собственных побуждений. Заказчиков по этому делу в СК РФ не нашли.

Сначала об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика не фигурирует», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что версия о его существовании прорабатывалась во время расследования.

Позже данную информацию РБК подтвердил адвокат экс-полицейского Игоря Ляховца Алексей Коврижкин.

«Они его (заказчика — прим. ред.) и не устанавливали. Президент не давал такого поручения, он поручил только пятерых сотрудников посадить. Как я понимаю, никакого заказчика и не было», — сказал он.

Защитник добавил, что предполагаемым мотивом преступления, в котором обвиняют бывших сотрудников МВД, является желание продвинуться по службе. Этой версии придерживается и источник «Интерфакса». Также он заявил, что следствие рассматривает и другой мотив: «корыстные побуждения».

Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин никаких данных о ненайденном заказчике не получил. Поэтому он ждет официальной информации по этому вопросу.

Ивана Голунова задержали в начале июня 2019 года. Его заподозрили в хранении и сбыте наркотиков. Ситуация получила большой общественный резонанс. В итоге журналиста отпустили, доказательств его вины не нашли.

В конце прошлого года стало известно об открытии уголовного дела в отношении пяти полицейских, которые участвовали в задержании Ивана. В январе 2020-го их арестовали. Все они работали в отделении по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве. Речь идет о Денисе Коновалове, Акбаре Сергалиеве, Романе Феофанове, Максиме Уметбаеве и Игоре Ляховце.

Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

В конце июля 2020 года стало известно, что Мосгорсуд отменил постановление о продлении ареста этим полицейским.