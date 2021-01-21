СМИ: скончался посол России в Замбии Александр Болдырев

В настоящий момент причины смерти дипломата неизвестны. Мужчина занимал пост посла в африканской стране с 31 октября 2019 года, информирует сайт «Дни.ру».

Болдырев родился в столице России в 1955 году в семье советского дипломата Вила Болдырева. В 1978 году Александр окончил МГИМО МИД СССР. Говорил на английском и бенгальском языках.

Болдырев в разное время занимал должности советника Посольства России в Великобритании, заместителя постпреда при ОБСЕ в Вене, а также заместителя постпреда РФ при ЮНЕСКО в Париже.