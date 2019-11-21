СМИ: СК возбудил 2 новых дела о хищениях на космодроме Восточный

СК рассказал о ходе расследования дел о хищениях при строительстве Восточного Подробнее

По данным издания, дела возбудили по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Позже их объединили в одно производство.

Речь идет о строительстве стартового комплекса для «Ангары» и хищениях 242,6 и 13,8 миллиона рублей. По информации газеты, дела связаны с предоставлением «подложных документов». В результате этих действий госбюджет потерял более чем 250 миллионов рублей.

Как написало издание, обыски прошли в ООО «ПСО «Казань». Следователи изъяли документы компании. СК считает, что через эту организацию и через ООО «ПСП» по подложным документам проводился вывод денег.

Представители пресс-службы «Казани» подтвердили, что у них проводилась проверка в рамках расследования дел о хищениях на космодроме Восточный.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что несмотря на существование десятка уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, «сотни миллионов» продолжают воровать. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, когда исчезли 11 миллиардов рублей.

Строительство второй очереди для «Ангары» началось в июне 2019 года. Роскосмос подчеркнул, то работа теперь идет совершенно по-другому, и пока нет оснований предполагать, что деньги расходуются неэффективно.