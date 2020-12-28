СМИ: сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета гуманитарной помощи

«К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то, что нужно в хозяйстве, и сено козам», — рассказал собеседник агентства.

В начале декабря знаменитая отшельница с помощью спутникового телефона сообщила о том, что ее запасы заканчиваются. Тогда в Кемеровской области начали готовить вертолет для отправки 300 килограммов сена, нескольких мешков комбикорма, 100 килограммов муки, мясо, капусту, лук, крупу, бензин, одежду и многое другое.

В конце ноября директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий сообщил, что Агафья Лыкова просит связаться с бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы он помог ей в строительстве нового дома. Предприниматель согласился.

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи староверов Лыковых, которые жили в изоляции от внешнего мира в тайге с 1937 года.