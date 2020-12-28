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    28 декабря 2020, 15:19

    СМИ: сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета гуманитарной помощи

    Екатерина Шамина

    Два вертолета с подарками к Новому году из Хакасии и Кемеровской области отправили знаменитой сибирской отшельнице Агафье Лыковой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
    СМИ: сибирская отшельница Агафья Лыкова получила два вертолета гуманитарной помощи

    «К Новому году ей за последние две недели туда уже два вертолета с подарками отправлены. Все необходимое, продукты, то, что нужно в хозяйстве, и сено козам», — рассказал собеседник агентства.

    В начале декабря знаменитая отшельница с помощью спутникового телефона сообщила о том, что ее запасы заканчиваются. Тогда в Кемеровской области начали готовить вертолет для отправки 300 килограммов сена, нескольких мешков комбикорма, 100 килограммов муки, мясо, капусту, лук, крупу, бензин, одежду и многое другое.

    В конце ноября директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий сообщил, что Агафья Лыкова просит связаться с бизнесменом Олегом Дерипаской, чтобы он помог ей в строительстве нового дома. Предприниматель согласился.

    Агафья Лыкова — последняя представительница семьи староверов Лыковых, которые жили в изоляции от внешнего мира в тайге с 1937 года.