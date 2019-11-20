СМИ: штрафы за ночное пение и крики включат в КоАП

Новый проект Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) предложили дополнить. В 14-ю главу хотят внести ответственность за действия, нарушающие тишину и покой граждан, в том числе и ночью.

Инициатива исходит от Совета Федерации, сообщила газета «Известия». Позиция представлена с учетом позиции регионов.

Ночных хулиганов предлагают штрафовать на сумму до трех тысяч рублей, если они, например, несвоевременно включили музыку или решили потанцевать. Речь идет о временном промежутке с 23:00 до 07:00 и наказании для физических лиц.

В письме, которое уже направили межведомственной рабочей группе по подготовке нового КоАП, указано, что подразумеваются «любые действия, независимо от уровня шума, нарушающие право на отдых в жилище граждан».

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Сейчас на подобные вызовы полиция приезжает только в том случае, если субъект заключил с правоохранительными органами дополнительное соглашение. Так поступила только треть из них. В других, отмечено в материале, законы о тишине хоть и приняты, но не работают.

В Совфеде заметили, что в итоге в некоторых регионах за подобные нарушения наказания попросту нет.

Эксперты обращают внимание на тот факт, что ситуация в России с соблюдением тишины складывается разная. Где-то ночью нельзя двигать мебель, в других субъектах есть дневной «тихий час».