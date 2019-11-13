СМИ: штрафы за хулиганство станут выше в пять раз

Кодекс об административных правонарушениях скоро появится в новой редакции. В ней могут в пять раз повысить штрафы за хулиганство, а некоторые положения вынести в отдельные главы.

Изменения анонсировала газета «Ведомости» со ссылкой на участников заседания, прошедшего в Аналитическом центре правительства. Они заметили, что вариант документа предварительный и еще будет обсуждаться. Однако в новую редакцию КоАП могут включить главу о правонарушениях, касающихся посягательств на избирательные права. Сейчас они указаны в пятой главе.

К «мелкому хулиганству» планируется отнести и отправление естественных надобностей в общественном месте. Правонарушением будут считаться и «другие действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу».

Если сейчас за такие нарушения положен штраф на сумму от 500 рублей до одной тысячи, то в будущем он может увеличиться до трех-пяти тысяч. Эквивалентом наказания рублем станут обязательные работы на срок до 40 часов.

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Выгул опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах в список нарушений включат впервые. Отнесут к ним и нарушение права на пользование государственным языком России или республик. За это грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица заплатят 10-25 тысяч.

Кстати, планируется уточнить и само понятие общественного места. По мнению законодателей, это улицы, парки, скверы, транспортные магистрали, аэропорты, вокзалы и прочие места общего пользования, в том числе и в домах.

За воспрепятствование адвокатской деятельности граждан могут оштрафовать на сумму две-пять тысяч рублей, а должностных лиц — на 5-10 тысяч. Сейчас наказание прописано только для последних.

Оскорбление других граждан обойдется штрафом до пяти тысяч рублей. При этом должностные лица понесут ответственность за дискриминацию. Для чиновников уменьшится сумма штрафа, которая предполагалась за нарушение права граждан на свободу вероисповедания — с 50-100 тысяч до 10-30 тысяч рублей.

После изменений в КоАП будет 35 глав вместо имеющихся 16.