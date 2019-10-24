СМИ: штрафовать за недолив топлива на АЗС начнут с 2021 года

Новая редакция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) может пополниться штрафами за недолив топлива. Наказание для заправок планируют ввести с 2021 года. Законопроект готовит Минпромторг.

Документ о кардинальных мерах борьбы с обманом автовладельцев правительство в министерство вернуло, уточнила газета «Известия». Теперь в ведомстве предлагают сразу включить оборотные штрафы в новый кодекс, который вступит в силу с 1 января 2021-го. Их размер начинается от 500 тысяч рублей.

Проект закона о мерах за недолив топлива на рассмотрение в Госдуму должен был поступить еще в осеннюю сессию. Назад в Минпромторг его отправили, поскольку все инициативы, изменяющие КоАП, блокируются до его принятия.

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За обман при заправке АЗС могут оштрафовать на 1% от суммы выручки за предыдущий год. При этом минимальный штраф равняется полмиллиона рублей. Если нарушения не прекратятся, то сумма наказания вырастет уже до 3% от годовой выручки при минимуме в два миллиона.

В сентябре 2018 года, напомнило РИА «Новости», о планах введения подобных мер за недолив топлива рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.