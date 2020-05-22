СМИ: школьников рассадят зигзагами на ЕГЭ в Москве
Роспотребнадзор составил рекомендации для проведения Единого государственного экзамена в Москве. Руководители общеобразовательных учреждений должны обеспечить посадку зигзагом. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным Департамента образования и науки Москвы, потоки выпускников необходимо развести. Также важно продумать график прихода на экзамен и избежать скопления школьников в зоне рекреации. Предполагается, что экзаменуемые будут соблюдать дистанцию в полтора метра.
Школьников обеспечат водой и одноразовой посудой. В классах могут поставить приборы обеззараживающие воздух.
На данный момент маски и перчатки должен иметь лишь персонал школы, однако список рекомендаций могут увеличить.