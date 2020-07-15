СМИ: шествие «Бессмертного полка» перенесут на сентябрь

Собеседники, близкие к столичной мэрии и руководству еще одного региона, назвали вероятной датой проведения шествия 2 сентября, когда в мире отмечается день окончания Второй мировой войны.

На прошлой неделе организаторы «Бессмертного полка» уже заявляли, что рассматривают вопрос о переносе акции. Позднее в пресс-службе движения «Бессмертный полк России» заявили, что дату могут утвердить 16 июля на заседании центрального штаба организации.

«Речь об эпидемиологической обстановке в том или ином регионе, на каком этапе выхода из самоизоляции он находится», — говорили в штабе движения.

Изначально «Бессмертный полк» должен был пройти 9 мая вместе с парадом Победы. Из-за пандемии президент Владимир Путин перенес парад на 24 июня, а шествие с портретами участников Великой отечественной войны — на день ВМФ, который отмечается 26 июля.