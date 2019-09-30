СМИ: шаги для снижения ставки по ипотеке разработали в России

Через несколько лет россияне смогут брать ипотеку по сниженной ставке. Для этого Минфин, Центробанк, Минэкономразвития и Дом.РФ разработали 14 шагов, которые необходимо сделать до конца 2020 года.

Как пишет «Ведомости», предложенный документ 20 сентября одобрил первый заместитель председателя правительства и министр финансов Антон Силуанов.

По подсчетам российских чиновников, чтобы выполнить национальный проект «Жилье», к завершению 2024 года должен вырасти ипотечный портфель банков. Сейчас он составляет семь триллионов, а речь идет об увеличении до 20,8 триллиона рублей.

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Получить такой рост и одновременное снижение ставки можно благодаря однотраншевым ипотечным облигациям. С их помощью банк будет продавать закладные по кредитам «Дом.РФ — ипотечному агенту» и получать облигации с поручительством Дом.РФ. Таким образом, банки смогут снизить риски и нагрузку на капитал.

Кроме того, предлагается позволить инвестировать в облигации по ипотеке деньги из пенсионных накоплений под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ, а также накопления по военной ипотеке, деньги государственных компаний и корпораций.