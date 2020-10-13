СМИ: сервис SuperJob превратится в социальную сеть

Отмечается, что о планах по будущим изменениям объявят общественности в скором времени.

Накануне вице-президент сервиса по поиску работы SuperJob Елена Никифорова рассказала, что в последние годы от 60 до 70% людей не работают по профессии. Она объяснила, для чего нужна профориентация, а также в каком возрасте она будет максимально эффективной.