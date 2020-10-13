СМИ: сервис SuperJob превратится в социальную сеть
Сервис по поиску работы SuperJob изменит свой формат и будет развиваться как социальная сеть. Вместе с тем он продолжит деятельность по своей основной специализации, информирует сайт RТ со ссылкой на инсайдера.
Отмечается, что о планах по будущим изменениям объявят общественности в скором времени.
Накануне вице-президент сервиса по поиску работы SuperJob Елена Никифорова рассказала, что в последние годы от 60 до 70% людей не работают по профессии. Она объяснила, для чего нужна профориентация, а также в каком возрасте она будет максимально эффективной.