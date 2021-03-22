СМИ: семилетнему жителю Ставрополья выписали штраф за долги по ЖКХ

Маленького жителя Ставропольского края оштрафовали за неуплату коммунальных услуг. Семилетний мальчик, который пока не умеет ни читать, ни писать, «задолжал» службам ЖКХ 565 рублей.

Решение вынес мировой судья из города Новопавловск, рассказала сайту kp.ru мать дошкольника. Поводом для этого стало обращение регионального оператора ООО «ЖКХ» Пятигорска.

Заказное письмо для ребенка на днях принес почтальон, потребовав, чтобы ребенок расписался за его получение. Его мама Оксана объяснила, что сын несовершеннолетний и писать сам не умеет, и поставила на документах свою подпись.

«Когда вскрыла конверт, выяснилось, что мой сын оштрафован», — пояснила женщина.

В конверте она обнаружила судебный приказ о взыскании штрафа и госпошлины за просроченный платеж за вывоз ТБО. В решении суда указано, что дата и место рождения «ответчика» не установлены. На момент вынесения приказа — 5 марта — мальчику было шесть. Седьмой день рождения ребенка семья отметила 18 марта.

Сумма штрафа составила 565 рублей, а с учетом госпошлины — 765 рублей.