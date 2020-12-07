СМИ: «самолет судного дня» Ил-80 обокрали в Таганроге

Воры вынесли с борта «самолета судного дня» Ил-80 радиооборудование, написали СМИ. Воздушное судно сейчас находится на аэродроме Таганрог-Южный, где его модернизируют.

«Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы», — сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, в полицию о пропаже аппаратуры сообщила служба авиационной безопасности акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева».

4 декабря при осмотре Ил-80 обнаружили следы вскрытия грузового люка. Злоумышлениики вынесли 39 радиостанционных блоков. На месте преступления воры оставили отпечатки пальцев и следы обуви.

На борту воздушного командного пункта Ил-80 установлена аппаратура для управления всеми видами вооруженных сил. Этот самолет создали в конце 1980-х годов для эвакуации высшего военного руководства страны в случае ядерной войны и одновременного командования войсками с его борта. Всего в России есть четыре таких самолета.