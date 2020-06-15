СМИ: Самолет «Почты России» готовится экстренно сесть в Подмосковье

По данным Летно-исследовательского института (ЛИИ), после взлета у самолета сработали датчики неисправности двигателя. Сейчас воздушное судно будет в течение двух часов вырабатывать топливо. Информация об этом была опубликована на странице Института в «Вконтакте».

По информации агентства, самолет вылетел из Жуковского в Якутск в 00:30, однако вскоре после этого запросил возврат в аэропорт.

«Сейчас борт вырабатывает топливо», — подтвердил собеседник агентства, опубликованные ЛИИ данные.