СМИ: Самолет «Почты России» готовится экстренно сесть в Подмосковье
Самолет Ту-204, который принадлежит «Почте России», готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным Летно-исследовательского института (ЛИИ), после взлета у самолета сработали датчики неисправности двигателя. Сейчас воздушное судно будет в течение двух часов вырабатывать топливо. Информация об этом была опубликована на странице Института в «Вконтакте».
По информации агентства, самолет вылетел из Жуковского в Якутск в 00:30, однако вскоре после этого запросил возврат в аэропорт.
«Сейчас борт вырабатывает топливо», — подтвердил собеседник агентства, опубликованные ЛИИ данные.