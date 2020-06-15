    15 июня 2020, 03:11

    СМИ: Самолет «Почты России» готовится экстренно сесть в Подмосковье

    Валерия Шафирко

    Самолет Ту-204, который принадлежит «Почте России», готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
    СМИ: Самолет «Почты России» готовится экстренно сесть в Подмосковье

    По данным Летно-исследовательского института (ЛИИ), после взлета у самолета сработали датчики неисправности двигателя. Сейчас воздушное судно будет в течение двух часов вырабатывать топливо. Информация об этом была опубликована на странице Института в «Вконтакте».

    По информации агентства, самолет вылетел из Жуковского в Якутск в 00:30, однако вскоре после этого запросил возврат в аэропорт.

    «Сейчас борт вырабатывает топливо», — подтвердил собеседник агентства, опубликованные ЛИИ данные.

    СМИ: Самолет «Почты России» готовится экстренно сесть в Подмосковье | Изображение 1