СМИ: самого богатого депутата России задержали в Хабаровске

В Хабаровске задержали депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова — ему предъявили обвинение по делу «крабового короля» Олега Кана. В 2020 году Пашов возглавил список самых богатых госслужащих и депутатов по версии Forbes.

Об этом сообщило издание Sakh.com со ссылкой на источники. По их данным, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку, и правоохранители вызвали его на допрос по старому делу о ловле краснокнижной рыбы. Ее выловил кто-то из друзей депутата на Самарге — сам Пашов к добыче не прикасался.

Срок привлечения к ответственности по этому делу уже истек. Однако от допросов про рыбу следователи перешли к вопросам по делам «крабового короля» Олега Кана, который сейчас находится в международном розыске. Его подозревают в убийстве Валерия Пхиденко. Кроме того, Кана обвиняют в контрабанде и занижении стоимости краба.

После предъявления обвинений он сбежал из России в Южную Корею, но перед этим переписал все свои средства на Дмитрия Пешова — именно это сделало депутата самым богатым в России. За 2019 год его доход составил 6,2 миллиарда рублей.

Официального подтверждения информации о задержании Пашова пока нет.