СМИ: самодельную бомбу нашли в магазине в Петербурге

Полицейские нашли самодельную бомбу в магазине одежды на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. О взрывном устройстве сообщила сотрудница торговой точки.

«В субботу в правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина одежды, сообщившая о найденном в магазине подозрительном предмете», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах Северной столицы.

По данным собеседника, в магазине обнаружили бомбу, сделанную из пачки из-под сока. Неизвестный заправил ее горючей жидкостью и установил воспламенитель с батарейками. Информации о том, кто мог принести взрывное устройство в магазин, пока нет.