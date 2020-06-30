СМИ: руководство ФБК заподозрили в присвоении пожертвований
Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло направил в Федеральную налоговую службу и Генпрокуратуру обращение о присвоении пожертвований руководством ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией). Об этом сообщил RT.
Уточняется, что речь идет о пожертвованиях в криптовалюте. Ремесло обратил внимание на финансовые несоответствия в отчетах штабов.
«Полагаю, Леонид Волков (глава сети штабов Алексея Навального — прим. ред.) просто положил себе остаток денег в карман и куда-то их припрятал», — предположил юрист.
По его словам, если сложить количество транзакций за прошлый год и пересчитать их по курсу, то получится гораздо большая сумма, нежели та, которую показывает Волков. По мнению юриста, оставшаяся сумма не тратилась на нужды фонда в 2019 году.
* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.