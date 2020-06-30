СМИ: руководство ФБК заподозрили в присвоении пожертвований

Уточняется, что речь идет о пожертвованиях в криптовалюте. Ремесло обратил внимание на финансовые несоответствия в отчетах штабов.

«Полагаю, Леонид Волков (глава сети штабов Алексея Навального — прим. ред.) просто положил себе остаток денег в карман и куда-то их припрятал», — предположил юрист.

По его словам, если сложить количество транзакций за прошлый год и пересчитать их по курсу, то получится гораздо большая сумма, нежели та, которую показывает Волков. По мнению юриста, оставшаяся сумма не тратилась на нужды фонда в 2019 году.

* Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.