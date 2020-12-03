СМИ: рождественские службы пройдут в петербургских храмах

Ректор Института христианской психологии Андрей Лоргус предположил, что «скорее всего, все пройдет как обычно», поскольку в эту волну не было церковных ограничений. Он напомнил о словах патриарх о необходимости соблюдения общих норм. В частности, речь идет об организации службы с социальной дистанцией.

«Есть определенная индивидуальная свобода. В одних храмах так, в других по-другому. Ближе к Рождеству будет понятнее», — добавил собеседник издания.