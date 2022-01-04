СМИ: Ростовский полицейский прислал сбежавшей жене траурный венок

Подарок в виде погребального венка на Новый год получила жительница Ростова-на-Дону. Необычное поздравление прислал женщине бывший муж-полицейский, от которого она сбежала. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

Собеседница журналистов рассказала, что вышла замуж в 2018 году. Сначала в жизни семьи было все хорошо, но после того, как супругу дали звание майора он начал сильно пить. В нетрезвом виде он избивал жену, которая уже была в положении.

Жаловаться на мужа-полицейского женщина не решалась. Последней каплей стали угрозы убийством, а также когда он с ножом бросился на ее мать. В результате она написала заявление на супруга в управление собственной безопасности. Офицеру предложили написать заявление по собственному желанию, а он стал давить на жену, чтобы она забрала заявление.

В ход пошли мольбы и угрозы. По словам женщины, бывший муж говорил, что подбросит наркотики, присылал фотографию гранаты и говорил, что убьет ее.

Как сообщила «Газета.ru», когда женщина забрала детей и сбежала от преследующего ее бывшего супруга, то он как-то узнал ее адрес. Минувшим вечером к двери ей доставили траурный венок.