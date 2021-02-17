СМИ: рост плотности застройки запланировали ограничить в московском регионе

Минстрой разработал проекта стратегии развития строительной отрасли до 2035 года. Как сообщили «Известия» со ссылкой на документ, в московском регионе планируют ограничить рост плотности застройки за счет снижения этажности жилых домов.

Как рассказали изданию в ведомстве, этот проект пока в разработке. Свои предложения в стратегию внесли ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) и «Национальный жилищный конгресс».

«Предполагается включить в градостроительные документы столицы обязательные требования по высотности и плотности застройки в зависимости от района», — приводят «Известия» слова председателя экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский пояснил, что для комфортной жизни плотность населения не должна превышать 450 человек на гектар. По его словам, на ту же площадь должно приходиться не более 25 тысяч «квадратов» жилья, а в некоторых районах Москвы плотность застройки превышает норму в два раза.

Руководитель комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева уверена, что общие правила должны быть прозрачными для собственников земли, инвесторов и застройщиков.