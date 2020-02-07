СМИ: российским подросткам разрешат самозанятость

Подросткам в России стоит разрешить работать в качестве самозанятых с 14 лет. Агентство стратегических инициатив включило эту идею в пакет мер по развитию молодежного предпринимательства.

В АСИ хотят изменить закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима», сообщила газета «Известия» со ссылкой на озвученные агентством предложения. Поправки должны облегчить россиянам подросткового возраста регистрацию в качестве самозанятых.

Документ содержит предложения о том, как обеспечить 14-летних россиян аналогичными для совершеннолетних условиями. Речь идет о доходе не более 2,4 миллиона рублей в год. При работе с физическими лицами в таком случае нужно будет платить 4% налога, а с юридическими и ИП — 6%.

От родителей придется получить разрешение на работу. Но в АСИ считают, что сделать это достаточно всего один раз, нужно указать срок действия и максимальную сумму сделки.

Разработанный АСИ пакет мер также может позволить подросткам соглашаться на обработку своих персональных данных. Одобрение родителей на это не потребуется.

В Минфине заявили, что пока не видели предложений АСИ, а в Минэкономразвития не стали комментировать предложение агентства.

Сейчас в Трудовом кодексе указано, что работать с 14 лет подростки могут с письменного согласия одного из родителей и органов опеки. Но это не должно быть в ущерб учебе.

Письменные разрешения не нужны, если к 15 годам россиянин получил общее образование, а работа легкая и не причиняет вред здоровью.

Только с 16 лет можно заключать трудовые договоры без каких-либо оговорок.