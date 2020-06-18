СМИ: российским банкам и МФО хотят запретить предлагать кредиты по телефону

Банки больше не смогут докучать клиентам звонками с предложением о кредитах. В Госдуме считают, что финансово-кредитным организациям стоит запретить телефонный обзвон как продвижение таких продуктов.

Инициативу описал депутат ГД РФ Иван Сухарев, отправив соответствующее письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

Парламентарий обратил внимание, что по номеру телефона не всегда можно определить, откуда идет звонок. Это могут быть как представители легального банка, так и сотрудники микрофинансовой организации. Ситуация играет на руку мошенникам: увеличивает их шанс получить персональны данные клиентов, номера их счетов и пластиковых карт.

Систематические звонки тем, кто не собирается брать кредит, доставляют дискомфорт. И это еще один довод в пользу того, чтобы убрать данный способ привлечения новых клиентов.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность ограничения использования банками и МФО телефонных звонков в адрес граждан для продвижения своих кредитных продуктов», — указал Сухарев. Он добавил, что за нарушение такого правила можно ввести определенные санкции.

Депутат предлагает информировать россиян о способах кредитования другими способами. Для этого можно использовать рекламу в Сети, на телевидении и наружную. Подойдут для таких целей и информационные стенды в офисах банков и МФО.