СМИ: российский поисковик обяжут устанавливать в браузер на смартфонах

Минцифры планирует расширить закон об обязательной предустановке российского ПО на смартфоны. В браузере по умолчанию появится российский поисковик. Какой точно — пока не решили. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказал собеседник издания, Минцифры подготовит соответствующее постановление правительства уже к следующему месяцу.

«Власти хотят обязать производителей устройств устанавливать отечественный поиск по умолчанию, чтобы выровнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками», — приводит газета слова источника, который добавил, что в ведомстве планируют поддержать «Яндекс».

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян считает, что если власти обяжут производителей смартфонов устанавливать поиск «Яндекса» по умолчанию, то доходы Google упадут. По словам Казаряна, если закон расширят, американской компании придется менять стратегию работы на российском рынке.

Кабмин в начале января утвердил список российских программ, которые обязательно будут предустанавливать на гаджеты. В него вошли ПО «Мой офис», сервис госуслуг, платежная систему «Мир», антивирус Касперского, программы «Яндекса» и сервисы Mail.ru.