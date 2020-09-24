facebook_pixel
    24 сентября 2020, 11:43

    СМИ: российских водителей будут проверять на трезвость дистанционно

    Александра Ломейко

    Водителей коммерческого и общественного транспорта хотят проверять перед выходом на рейс дистанционно. Для этого уже разработана специальная система.

    Программно-аппаратный комплекс создали компании MedPoint24 и входящая в Ростех NtechLab, сообщила газета «Ведомости».

    Устройство состоит из инфракрасного термометра, камеры с технологией распознавания лиц, тонометра и алкотестера. Такой проверочный комплекс в стационарном исполнении будет стоить 180 тысяч рублей. Переносной обойдется дешевле — в 150 тысяч.

    При превышении допустимой нормы алкоголя в воздухе в ходе проверки работника автоматически отстранят от выхода на рейс. Руководство узнает о случившемся благодаря соответствующему уведомлению.

    На предрейсовом осмотре водитель должен будет рассказать медику о своем самочувствии по видеосвязи, а при наличии каких-либо жалоб — заявить о них. Медицинские специалисты также получат сведения о здоровье сотрудника и вынесут решение, можно ли его допустить к работе.

    Время медосмотра из-за нововведения сократится вдвое — с пяти минут при очном посещении врача на автобазе до двух с половиной минут онлайн.

    В Санкт-Петербурге водитель автобуса заснул за рулем и устроил массовое ДТП. Травмы получил один человек.

    Новости SMI.FM