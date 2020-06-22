СМИ: российские власти захотели снизить налоги для IT-отрасли

По их словам, страховые взносы уменьшат с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Также Мишустин хочет отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках, а также дать возможность разработчикам получать специальные субсидии.

Предполагается, что такие изменения окажутся бессрочными. На них смогут рассчитывать все компании в этой отрасли, которые как минимум 90% доходов получают благодаря продаже софта, его разработке, внедрению и поддержке.

Реформа должна помочь специалистам продавать свои продукты за рубеж. Ведь на внутреннем рынке спрос сейчас падает, объяснила газета. Власти надеются, что сниженный налог на прибыль будет дополнительным аргументом для основанных россиянами IT-компаний вернуться из других юрисдикций обратно в РФ.

«IT-отрасль является самой мобильной. Профильные компании‑разработчики очень быстро меняют дислокацию, перемещаясь в юрисдикции стран с наиболее благоприятным бизнес‑климатом. Необходимо, чтобы такие компании возвращались работать в Россию на лучшие условия, чем в большинстве зарубежных юрисдикций», — заявил премьер на совещании президента Владимира Путина с представителями IT-отрасли 10 июня.

Именно тогда глава государства поручил разработать комплексный налоговый маневр. По его словам, меры отраслевой поддержки необходимо включить в общенациональный план восстановления экономики.

Представители «Яндекса», Mail.ru Group, Сбербанка (по вопросам о дочерних IT-компаниях), «1С» и «Инфосистем Джет» пока не отреагировали на эту инициативу. Представитель «Лаборатории Касперского» комментарии давать отказался.