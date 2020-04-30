СМИ: россиянку задержали в Нью-Йорке за попытку зарезать соотечественницу

Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Нью-Йорка, задержанную зовут Дарья Алабиева. Пострадавшая получила несколько ударов ножом, и ее отвезли в больницу. Она находится в стабильном состоянии. В полиции агентству не сообщили про гражданство задержанной и ее жертвы.

По данным New York Post, они обе из России. Задержали Алабиеву в Бруклине. В результате ссоры пострадавшая получила восемь ударов ножом.

Орудие преступления нашли в квартире, где вспыхнул конфликт. Газета пишет, что поножовщина началась после того, как 30-летняя соседка Алабиевой вылила алкоголь в раковину. Сотрудники правопорядка Нью-Йорка сейчас разбираются в случившемся.