СМИ: россияне скупили кроссоверы Renault Duster

По данным собеседников издания, выпущенные в 2019 году машины Duster продадут уже к началу февраля. Автомобили, которые сошли с конвейера в 2020 году, только начали отгружать, поэтому рассчитывать на них в ближайшее время не стоит.

Менеджеры назвали причину дефицита. По их словам, компания Renault просто не учла спрос на эту модель и произвела таких машин мало. Завод «Renault Россия» может устранить нехватку Duster в марте.

Издание пишет, что сейчас покупателям приходится ждать свой автомобиль в популярной комплектации до трех недель. Покупку люди оплачивают уже по цене 2020 года, которая выросла по сравнению с прошлым на 2% (от 741 тысячи рублей).

«„Renault Россия“ уделяет особое внимание планированию производства и сохранению оптимального уровня складских запасов», — прокомментировал ситуацию представитель компании и добавил, что запас Rеnаult Dustеr скоро восполнят за счет автомобилей, которые выпустят в феврале.