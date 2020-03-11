СМИ: россияне бросились скупать смартфоны

Падение курса рубля, которое произошло сразу после праздничных выходных, могло подтолкнуть россиян покупать смартфоны. Спрос на технику в некоторых сетях увеличился почти на 50% по сравнению с прошлой неделей. Возможно, они торопятся приобрести гаджеты по старым ценам, потому что новые поставки будут стоить уже дороже.

В конце марта потребители могут столкнуться с дефицитом продукции Apple, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в крупнейших розничных продавцах компании. Один из них отметил, что уже сейчас в некоторых розничных сетях заканчиваются наиболее популярные модели смарт-часов, наушников и смартфонов.

Источники заявили, что техники хватит на ближайшие 2–4 недели, если спрос на нее будет стандартным. Обычно запас гаджетов на складах рассчитан на два месяца. На праздники спрос превысил запланированный — 9 марта продажи техники Apple в салонах «Билайн» выросли на 49% по сравнению со 2 марта. Увеличилось и количество покупок смартфонов Samsung — на 45% по сравнению с прошлым понедельником.

В салонах МТС отметили, что спрос на технику был в пределах ожиданий, а в «Связном» вообще не заметили никакого ажиотажа.

Однако представитель «Вымпелкома» заявил, что сейчас нельзя установить точную причину такого резкого интереса к гаджетам. Это может быть связано как с падением курса рубля, так и с праздничными скидками на технику.