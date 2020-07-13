СМИ: россиянам предложили компенсировать затраты на удаленку

Группа депутатов и сенаторов предложили возместить работающим удаленно россиянам расходы, связанные с удаленной занятостью. Например, траты на электроэнергию и амортизацию личного компьютера.

Проект поправок в Трудовой кодекс об удаленке уже поддержали в министерстве труда и социальной защиты, сообщила газета «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством проект отзыва.

В документе указано, что работающий удаленно пользуется личным оборудованием и программно-техническими средствами. По словам одного из авторов законопроекта, первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, сотрудник вправе запросить возместить ему расходы на электроэнергию и износ компьютерной техники.

Как полагают авторы документа, предложенные ими изменения дадут развитие взаимоотношениям между работниками и работодателями в меняющемся мире. Кроме того, их новые права и обязанности будут закреплены на законодательном уровне. Законопроект о регулировании удаленной работы в Госдуму представили 16 июня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и другие депутаты и сенаторы.

Предполагается, что в документ внесут существенные поправки ко второму чтению. Это делается, чтобы прийти к компромиссу между мнением профсоюзов и работодателей.

В пресс-службе Минтруда уточнили РИА «Новости», что регулирующие удаленную работу изменения закрепят новые права и обязанности работника и работодателя. Проектом закона устанавливаются в том числе конкретные рамки рабочего времени и отдыха.