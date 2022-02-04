СМИ: Роскомнадзор запретит YouTube ставить рекламу в ответ на блокировку RT DE

Роскомнадзор не исключил введения экономических ограничений в отношении видеохостинга YouTube за необоснованную блокировку канала RT DE. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

В документе говорится, что в отношении сервиса применят санкции, предусмотренные Федеральным законом «О деятельности иностранных лиц в сети „Интернет“ на территории Российской Федерации».

Документ предусматривает запрет размещения рекламы, ограничения платежей и перевода денег, а также удаление из поисковой выдачи.

В декабре администрация YouTube заблокировала два канала RT DE без возможности восстановления, обвинив авторов в нарушении правил сообщества. Спустя несколько дней немецкий регулятор заставил оператора спутниковой связи убрать RT DE из сетки вещания.

В минувший четверг МИД России выпустил заявление, в котором объявил о прекращении вещания германской телерадиокомпании Deutsche Welle, закрытии корреспондентского пункта в Москве и отзыве аккредитации журналистов. В ведомстве заявили, что это первая часть ответных мер в ответ на блокировку телеканала RT DE в Германии.

В МИД добавили, что добьются включения Deutsche Welle в список СМИ-иноагентов, а также запретят всем причастным к закрытию телеканала жителям Германии посещать Россию. Следующие санкции должны коснутся платформ, которые удалили аккаунты телеканала.

Германский регулятор обвинил RT DE в том, что телеканал вещал без полученной в стране лицензии. Редакция напомнила, что работает по документу, которую получила в Сербии. На основании Европейской концепции о трансграничном телевидении получать других разрешений в странах Европы не требуется.