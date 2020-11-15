СМИ: Росавиация проверит «Победу» из-за траектории полета «в поддержку Дзюбы»

Официальные представители агентства и лоукостера комментировать это не стали.

11 ноября в Сети появился ролик, на котором видна необычная траектория полета лайнера «Победы» в небе над Нефтекамском. Пилоты заломили несколько виражей и нарисовали на радаре фаллос. В пресс-службе авиакомпании предположили, что это может быть поддержка нападающего национальной сборной Артема Дзюбы после слива его интимного видео в Сеть.

Самолет летел из Москвы в Екатеринбург и приземлился в пункте назначения на 20 минут позже из-за этих художеств.

Видео Дзюбы слили в интернет за два дня до этого случая. Футболиста начали травить, а главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов не стал звать его на ноябрьские сборы.