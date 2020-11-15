СМИ: Росавиация проверит «Победу» из-за траектории полета «в поддержку Дзюбы»
Росавиация начала проверку лоукостера «Победа» после курьеза с участием пилотов авиакомпании, которые траекторией самолета нарисовали фаллос в небе над Башкирией. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Официальные представители агентства и лоукостера комментировать это не стали.
11 ноября в Сети появился ролик, на котором видна необычная траектория полета лайнера «Победы» в небе над Нефтекамском. Пилоты заломили несколько виражей и нарисовали на радаре фаллос. В пресс-службе авиакомпании предположили, что это может быть поддержка нападающего национальной сборной Артема Дзюбы после слива его интимного видео в Сеть.
Самолет летел из Москвы в Екатеринбург и приземлился в пункте назначения на 20 минут позже из-за этих художеств.
Видео Дзюбы слили в интернет за два дня до этого случая. Футболиста начали травить, а главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов не стал звать его на ноябрьские сборы.