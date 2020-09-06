СМИ: рязанская школьница пожаловалась на мастурбировавшего учителя. Мужчину арестовали
Ученица седьмого класса сняла на видео, как педагог мастурбировал за учительским столом, пишет «Областная рязанская газета». После занятий девочка рассказала обо всем матери и показала ролик. Та сразу же обратилась за помощью в полицию.
По информации издания, сначала руководство школы пыталось уговорить женщину не предавать ситуацию огласке. Выяснилось, что учитель и раньше занимался подобными вещами, но этому не было подтверждения. В итоге в школу приехали правоохранители, которые провели необходимые оперативные мероприятия.
В итоге мужчину уволили по статье и арестовали, утверждает rzn.info. С девочкой работали психологи. Учитель во всем признался. У него есть жена и дети. Ситуацией занялись в региональном Министерстве образования, где уже начали проверку.
«Министерством проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — сообщили в министерстве.
Пока местные правоохранительные органы официально не прокомментировали ситуацию.