СМИ: рязанская школьница пожаловалась на мастурбировавшего учителя. Мужчину арестовали

Школьница из Рязанской области пожаловалась матери на учителя, занимавшегося самоудовлетворением на уроке. Женщина обратилась к правоохранителям, которые арестовали 54-летнего учителя.

Ученица седьмого класса сняла на видео, как педагог мастурбировал за учительским столом, пишет «Областная рязанская газета». После занятий девочка рассказала обо всем матери и показала ролик. Та сразу же обратилась за помощью в полицию.

По информации издания, сначала руководство школы пыталось уговорить женщину не предавать ситуацию огласке. Выяснилось, что учитель и раньше занимался подобными вещами, но этому не было подтверждения. В итоге в школу приехали правоохранители, которые провели необходимые оперативные мероприятия.

В итоге мужчину уволили по статье и арестовали, утверждает rzn.info. С девочкой работали психологи. Учитель во всем признался. У него есть жена и дети. Ситуацией занялись в региональном Министерстве образования, где уже начали проверку.

«Министерством проводится служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения», — сообщили в министерстве.

Пока местные правоохранительные органы официально не прокомментировали ситуацию.