СМИ: ретейлеры начали жаловаться на перебои с поставками сахара

Несколько ретейлеров пожаловались на перебои с поставками дешевого сахара. Это произошло на фоне продления заморозки цен на этот продукт.

По данным газеты «Ведомости», в последнее время заводы не в состоянии в полной мере удовлетворить заявки ретейлеров на поставку продукта по фиксированным ценам.

Коммерческий директор направления Fresh Food «Командор» Светлана Колтуновская сообщила, что заводы действительно не соглашаются на новые поставки по минимальным ценам после завершения старых контрактов. По ее наблюдению, сахар по низким ценам в магазинах начали скупать мелкие оптовики, чтобы потом перепродавать его по более высокой цене.

Тем не менее производители сахара не видят повода для паники. Они утверждают, что работают в рамках соглашения, а торговые сети просто просят слишком много продукции.

Накануне в пресс-службе правительства сообщили, что министерства проведут оперативные консультации с производителями сахара и подсолнечного масла по сдерживанию розничных цен на их продукцию.