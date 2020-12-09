СМИ: рэпера MC Belek назначили замминистра экономики Тувы

В Туве первым заместителем министра экономики стал Белек Анай-оол, который известен как диджей и рэп-исполнитель MC Belek. Ему предстоит курировать промышленность и стратегическое планирование.

Информацию о назначении разместило правительственное издание «ТуваМедиаГрупп» в Instagram.

«Белек Анай-оол <…> будет курировать развитие промышленности и деятельность по стратегическому планированию и анализу социально-экономического развития региона», — отмечено в публикации.

У Анай-оола есть опыт работы секретарем-референтом — в этой должности он трудился в Республиканской больнице № 2. С 2010 по 2020 год работал в тувинском филиале АО «Россельхозбанк» на разных должностях.

Источник рассказал изданию «Тайга.инфо», что замминистра увлекается музыкой, известен под псевдонимом MC Belek, читает рэп и выступает в качестве диджея.

В Сети назначение Анай-оола прокомментировали строкой из песни музыканта: «Кто, если не мы, возьмется за будущее Тувы». Следом кто-то предположил, что чиновника продолжат звать именно MC Belek.

Источник фото: Instagram

Белек Анай-оол в 2005 году окончил Красноярский техникум информатики и вычислительной техники по направлению «Банковское дело». У него есть диплом Российского государственного социального университета, который политик получил в 2010 году по специальности «Финансы и кредит. Банковское дело». В 2020-м он закончил учебу в Уральском государственном экономическом университете, где изучал государственную и муниципальную службу.