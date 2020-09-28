СМИ: ректор пермского вуза построил дом в заповедном лесу

По словам инсайдера, руководители вуза в 2008–2016 годах переоформили на себя землю из федеральной собственности. По причине прошедших сроков давности нельзя оспорить сделки либо попробовать возбудить уголовное дело.

«Руководство ПНИПУ переоформило из собственности РФ шесть жилых домов и земли особо охраняемых территорий стоимостью миллионы рублей», — отметил собеседник издания.

Изначально политех передал часть земли базы отдыха «Политехник» садовому товариществу. Далее СНТ возвело там объекты, получило землю в собственность и разделило ее на участки. Они достались руководству вуза, в частности Ташкинову.

Сам ректор сообщил, что в нынешнем году поставил на учет дом, который возведен на участке товарищества. Он подчеркнул, что считает такие действия законными.