СМИ: регистрация смартфонов по IMEI может стать обязательной в России

Россиян могут обязать регистрировать свои смартфоны по IMEI уже в следующем году. Эта процедура будет платной для новых устройств или гаджетов, которые купили за границей.

Как пишет «Коммерсант», соответствующий законопроект сейчас проходит согласование в администрации президента. Документ составили сенаторы. По данным источников издания на рынке связи, после согласования в президентской администрации проект могут внести в Госдуму.

Эту идею обсуждают с января 2019 года. Согласно новой версии закона, размер платы за регистрацию установит правительство. Изначально обсуждали, что эта сумма не должна превышать 100 рублей. Бесплатно будут регистрировать смартфоны, которые на момент вступления закона в силу уже работали на территории России какое-то время.

Не придется регистрировать лишь гаджеты, которыми пользуются для государственных или муниципальных нужд. Нововведение может вступить в силу в июле 2021 года. Основная цель закона — борьба с кражами и ограничение непрямых поставок смартфонов в Россию в обход официальных продавцов. Базой данных IMEI будет заниматься Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС).

Ранее бывший вице-премьер Максим Акимов заявил, что правительство одобряет законопроект о регистрации смартфонов по IMEI, но против взимания платы за это. Согласно новому документы, все незарегистрированные гаджеты будут блокировать.