СМИ: развитие онкологии Анастасии Заворотнюк остановили

Он пояснил, что живет вместе с актрисой в соседних домах в одном из подмосковных поселков.

«Я знаю только одно. Ее прекрасный супруг, ее прекрасная семья, ее директор, ее дочка сделали так, что они остановили эту болезнь, и сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа», — заявил он.

Как напомнило Ura.ru, ранее появилось информация, что у Заворотнюк диагностировали глиобластому. После того, как врачи не смогли ей помочь, то ее выписали домой. Муж актрисы Петр Чернышев обратился за помощью в Российскую академию наук.

Знакомые актрисы рассказали, что курс химиотерапии, который прошла Заворотнюк сильно изменил ее внешность. По словам бывшего реквизитора МХТ имени Чехова Светланы Веселовой, узнать сейчас Заворотнюк может не каждый. Именно поэтому она старается не показываться никому на глаза.

По словам родных, у Анастасии Заворотнюк появились утомляемость, сильные головные боли и даже проблема с речью. Интеллект ее не пострадал и она понимает, что с ней происходит.