СМИ развенчали мифы о порнороликах

Как пишет издание, анальный секс без подготовки является мифом. Сокращение или полный отказ от прелюдий может быть опасным для здоровья.

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Среди мифов назвали ошибочную идею о том, что размер пениса влияет на качество занятия любовью и что проникающий секс позволяет наилучшим способом достичь удовольствия. Также журналисты обратили внимание на унизительное изображение бисексуалов и транссексуалов, которые показаны так, будто они хотят секса все время и со всеми подряд.

Авторы подборки рассказали о мифах в лесбийском сексе. Например, поза «ножницы», которая часто встречается в порнороликах, не распространена в реальной жизни. Они обратили внимание на популярный сюжет, когда девушки меняют ориентацию, встретив «подходящего» мужчину.

Журналисты заключили подборку обобщением, что порноиндустрия плодит стереотипы, которые не имеют отношения к реальности.