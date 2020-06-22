СМИ рассказали про теневые баны Twitter

Редакция NEWS.ru выяснила, что Twitter начал «чистить» свою соцсеть от неполитического положительного контента о России еще в прошлом году. Об этом редакции рассказал один из пострадавших в «чистке», Владислав из Набережных Челнов. Twitter забанил сразу несколько его аккаунтов.

«Этот аккаунт размещал хорошие новости из России: пуск новой ветки метро, создание нового двигателя, проведение успешной операции и прочее. Вскоре мой аккаунт и другие, с помощью которых я работал, забанили. Думаю, это и стало проблемой — мы помогали распространять не самую приемлемую позицию для администрации соцсети», — рассказал Владислав.

Когда Twitter заблокировал его страницы, Владислав потерял большую часть заработка. Также соцсеть удалила нерабочие профили бизнесмена, например, в которых он публиковал шутки. Аккаунты некоторых клиентов Владислава тоже пострадали. А когда он рассказал о происходящем на одной из личных страниц, его тоже заблокировали.

Мужчина признается, что теперь он не может зарегистрироваться в соцсети ни в каком виде — его сразу вычисляют по IP-адресу или устройству. Апелляции к администрации Twitter не помогают. Владислав уточнил, что политикой он не занимается.

При использовании теневого бана (shadowban) аккаунт не удаляется, но в поиске его не видно. Соцсеть также сама отписывает пользователей от страницы, которая находится под теневым баном, и удаляет поставленные лайки. По данным издания, Twitter применяет теневой бан к нелиберальным или консервативным аккаунтам. Так соцсеть «мешает популярности не симпатичных ей идей».

Другой пользователь Twitter Сергей рассказал NEWS.ru, что заметил, что на его профиле есть теневой бан, когда твиты с хештегами перестали выходить в раздел «актуальное».

«Если на вашем аккаунте теневой бан, то вы не можете больше создавать в Twitter треды — для других пользователей они не отображаются и становится невозможно искать ваш контент при помощи функции поиска. Таким образом ограничивается распространение неугодной либеральному менеджменту Twitter информации», — пояснил Сергей.

Редакция NEWS.ru пыталась связаться с администрацией Twitter, однако на вопросы журналистов пока никто не ответил.