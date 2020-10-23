СМИ рассказали, что слова папы римского о геях сначала вырезали цензоры

Папа римский Франциск поддержал однополые браки еще в 2019 году. Его мнение в интервью так и не появилось — его могли вырезать цензоры Ватикана. Отрывок беседы нашли и использовали для фильма «Франциск».

В новизне отснятого для биографической ленты материала усомнилась газета The Washington Post. Не исключено, что Франциск высказал свою позицию насчет гражданских союзов в прошлом году в беседе с журналистами мексиканской вещательной компании. Новой или радикальной ее не назвали и наблюдатели Ватикана.

Автор статьи заметил, что папа римский вряд ли поддерживает однополые браки, однако своим заявлением подчеркнул отличие своего мировоззрения от остальных.

Издание The Independent уточнило, что интервью Франциска полностью не использовалось. Его непоказанную часть обнаружил в папских архивах режиссер Евгений Афинеевский, который и выпустил картину о папе.

В Ватикане не стали комментировать, действительно ли вырезали реплики из передачи или просто надавили на мексиканский телеканал. Почему их транслировали в документальном фильме, представители католической церкви тоже предпочли не объяснять.

В фильме, который показали на Римском кинофестивале, Франциск заявил о праве гомосексуалистов на жизнь в семье, назвав их «детьми Бога».