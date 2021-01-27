СМИ рассказали об особенностях закона о защите персональных данных

«При выявлении фактов нарушения российского законодательства в области персональных данных Роскомнадзор вправе подать исковые заявления в суд как в защиту прав конкретных субъектов персональных данных, так и в защиту прав неопределенного круга лиц. Аналогичные меры ведомство принимает в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, если принятие иных мер реагирования не представляется возможным», — разъяснили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что под определением «персональные данные» понимается любая информация, которая косвенно или прямо относится к определенному или определяемому физическому лицу. При этом в публикации всегда учитывается и наличие косвенных (дополнительных) сведений. Что касается использования персональных данных публичного лица в материале, представляющем общественный интерес, то оно допустимо.