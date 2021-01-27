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    27 января 2021, 14:05

    СМИ рассказали об особенностях закона о защите персональных данных

    Артур Блянихов

    «Ридус» выяснил у Роскомнадзора, как применяется в отношении СМИ закон о защите персональных данных, которому в этом году исполнится полтора десятка лет.

    «При выявлении фактов нарушения российского законодательства в области персональных данных Роскомнадзор вправе подать исковые заявления в суд как в защиту прав конкретных субъектов персональных данных, так и в защиту прав неопределенного круга лиц. Аналогичные меры ведомство принимает в рамках рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, если принятие иных мер реагирования не представляется возможным», — разъяснили в Роскомнадзоре.

    Отмечается, что под определением «персональные данные» понимается любая информация, которая косвенно или прямо относится к определенному или определяемому физическому лицу. При этом в публикации всегда учитывается и наличие косвенных (дополнительных) сведений. Что касается использования персональных данных публичного лица в материале, представляющем общественный интерес, то оно допустимо.