СМИ рассказали об изменениях в составе акционеров «Волга-Днепр»

У крупнейшей российской грузовой авиакомпании поменяется руководство. По данным «Коммерсанта», основатель и владелец предприятия Алексей Исайкин покидает пост из-за санкций.

Ранее бизнесмен подпал под рестрикции со стороны правительства Великобритании. Источники «Коммерсанта» в сфере авиакорпораций предположили, что подобные перестановки сделают возможной работу западных компаний предприятия. По их мнению, сам Исайкин при этом может уйти в другой бизнес. Они уточнили, что двойное гражданство текущего главы «Волга-Днепр» позволяет ему заниматься предпринимательством и в другой стране.

Информацию об уходе Исайкина с поста главы крупнейшей российской грузовой авиакомпании подтвердили и в самом предприятии.

«Алексей Исайкин, основатель авиакомпании „Волга-Днепр“, после 45 лет работы в авиационной индустрии принял решение выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту с 32-летней уникальной компетенцией международных авиагрузовых перевозок», — заявил представитель «Волга-Днепр».